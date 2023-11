ESIMEST KORDA KOOS LAVAL! Eesti Muusikaauhinnad 2024 õhtujuhid: meil mõlemal on oma tugevused ja nõrkused

Birgit räägib naljatledes, et pakkumise hakata õhtujuhiks võttis tema eest vastu hoopis abikaasa ja mänedžer Indrek. Mees ütles korraldajatele jah-sõna rõõmuga ära veel enne, kui oli sellest Birgitile isegi rääkinud. „Eks ta teadis, et muidugi olen meelitatud ja sellise põneva väljakutse eest väga tänulik. Saan olla aasta ägedaima muusikasündmuse korralduse juures ning kõike seda lähedalt näha ja kogeda!“

Birgiti jaoks on see teine korda vedada muusikaauhindade galat. Aastal 2014 juhtis ta saadet koos Jalmar Vabarnaga. Birgit oli enda sõnul siis kõvasti noorem ja kogenematum, lisaks värskelt emaks saanud. „lmselt ei suutnud ma siis sellest kogemusest päris kõike võtta. Närv oli ka kindlasti suurem kui nüüd. Iseenda jaoks kavatsen küll korraliku vigade paranduse teha ja sel korral endast kõik anda.“

Otse-eeter tekitab adrenaliini

Selle üle, et hakkab lava jagama Stefaniga, tunneb Birgit vaid suurt rõõmu, on nad ju seni kohtunud vaid lavatagustes olukordades. Seda enam on põnev jälgida, kuidas nende kooslus toimima hakkab! Birgit usub, et kõik saab olema väga lõbus. Pealegi on saatejuhid lubanud teineteist toetada ja aidata. „Meil on mõlemal oma tugevused ja ka pisut nõrgemad pooled. Küll me need ilusti ära taipame ja toetavalt reageerime. Hea koostöö on siiski kõige tähtsam.“

Laval esinemise ja otse-eetriga on Birgit nüüdseks harjunud ja ei mäleta, millal viimati suurt närvi tundis. Pigem valdab teda igal korral suur naudingu- ja tänutunne. Saate juhtimine on aga pisut teine roll. Birgit ei salga, et siin võib küll väike hea närv sisse pugeda. Ometi on ta kindel, et kõik läheb hästi. „Hingan kolm korda sügavalt sisse-välja ja sisendan endale – teeme ära ja naudime,“ ütleb ta ja lisab, et otse-eetri ootamatused selle töö tegelikult põnevaks teevadki. Kunagi ei tea, mis võib juhtuda ja kuidas olukorrast välja tullakse! „Kui oled lõpuks hakkama saanud ja ennast ületanud, tekitab see mõnusa adrenaliinitunde. Juba selle pärast on otsesaadetes osaleda niivõrd tore,“ räägib Birgit.

Birgiti sõnul on muusikamaailma muutumist põnev jälgida, uuendused mõjutavad ju ka tema enda muusikat. „Mulle on alati meeldinud erinevaid stiile katsetada ja ka kuulata,“ tõdeb lauljatar. Praegusel ajal meeldib Birgitile näiteks see, et omavahel teevad koostööd väga erinevad artistid: „Miksitakse 90ndaid tänapäevaste biitidega … Ja tundub, et ka ilusad meloodiad on tagasi moodi tulnud!“

Kindlasti on mul raskem kui Birgitil, kel kogemust rohkem. Stefan Airapetjan