Särtsakast riimitarist müstiliseks kaardimooriks! Tarokaardiäri avanud räpitšikk Tiiu: see on osa minust, mida pelgasin varem avalikult näidata

Tiiu sõnab, et kaarte on ta ladunud juba aastaid. „Sain oma esimesed tarokaardid 13aastaselt ning olen vahelduva eduga neid kasutanud – ennustanud sõpradele, pereliikmetele, tuttavatele – inimestele, kes ise soovisid ja küsisid. Aga ma ei ole seda varasemalt avalikult reklaaminud ega ma ei arvanud kunagi, et sellest võiks saada minu põhitöö,“ sõnab naine.