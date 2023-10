FOTOUUDIS | PÜHA MÜRISTUS! Äsja raamatu välja andnud Britney Spears poseerib rannaliival porgandpaljalt

View this post on Instagram

24. oktoobril avalikustatud memuaarideraamatus „The Woman in Me“ („Naine minus“), on naine ka selgitanud, miks meeldib talle endast poolpaljaid fotosid postitada. „Tean, et paljud inimesed ei saa aru, miks mulle meeldib end alasti või uutes kleitides pildistada,“ sõnab naine.

Ta räägib, et aastate jooksul on teda tuhandeid kordi pildistanud teised inimesed. Hea tabamuse saamiseks on teised inimesed teda nii tõuganud kui väntsutanud. „Kui nad oleksid seda kogenud, mõistaksid nad, et ma saangi nüüd palju rõõmu sellest, kui saan poseerida just viisil, kuidas end ise kõige seksikamana tunnen ja teen endast need pildid ise. “