Raul Rebane: „Nõukogude ajal oli Hašeki „Švejk“ õpik, kuidas lollustest kubisevas riigis ellu jääda.“

„„Vahva sõduri Švejki juhtumised maailmasõja päevil“ on meistriteos. Praha kevade ajal 1968 olin ma üliõpilane ning kui see kevad augustis Vene tanki roomikute all maha suruti, oli see meile kõigile tohutu šokk,“ meenutas kommunikatsiooniekspert Raul Rebane. „Masenduse laine käis üle peade ning ma julgen öelda, et vähemalt minu jaoks oli Švejk üks vähestest tegelastest, keda lugedes mingisugust kummalist rahu leidsid. Minu arvates oli nõukogude ajal Jaroslav Hašeki „Švejk“ lausa õpik, kuidas lollustest kubisevas riigis hakkama saada ja ellu jääda. See on minu versioon selle romaani kohta.“