Kirjanik Heli Künnapas lahkuminekust: „Kui tunned, et asjad on valesti, siis need ongi valesti.“

Heli raamatud on elulised, vaatlevad suhteid ja inimloomust. Ilmselt on see ka põhjus, miks nii noortele kui ka täiskasvanutele meeldib neid lugeda. Eelmisel aastal laenutati raamatukogudest tema teoseid ligi 9000 korda. 15 enim laenutatud autori seas on ta olnud juba aastaid. Heli ütleb, et tema raamatud on teraapiaks nii talle endale kui ka lugejatele. Tema saab seda kirjutades ja lugejad omakorda leiavad mõtteainet, milliseid valikuid on võimalik erinevates eluolukordades teha.