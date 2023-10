FOTOUUDIS | SLAY! Jüri Ratas eksponeerib internetirahvale taas oma poppi ja noortepärast külge

Taaskord oma nooruslikumat külge näidanud Ratas saab kiita nii oma noortelt jälgijatelt kui parteikaaslaselt Ester Karuselt. Viimane kommenteerib tunnustavalt: „Wao, Jüri! Nii popp ja noortepärane. Isegi minul [on] see vahva jook proovimata. Kuidas maitses?“

Foto all on kümneid ja kümneid kommentaare, kus noored Ratase pildi üle arvamust avaldavad. „Tahaks ka nii esteetiline mimmu olla nagu Jüri,“ avaldab üks kommentaator oma arvamust. „Jüri teab, mis on hea,“ lisab teine.

See pole sugugi mitte esimene kord, mil Ratas internetirahvale oma popimat poolt näitab. Möödunud suvel postitas mees rahva rõõmuks Instagrami foto, kus diivanil lösutades trendikaid päikeseprille kannab. „Lahedat õhtut, päike on erakordselt ere,“ kirjutas ta foto juurde. Nähtule ei jätnud reageerimata ka sama stiili suusaprillid massidesse kandnud räppar nublu. Isegi Maarjamaa esiskandaalitar Brigitte Susanne Hunt jättis toonasele fotole kiitva kommentaari: „Nii armas“.

Iseenesest on ju rõõm tõdeda, et poliitikul on tõsiste teemade kõrval aega hoida näppu pulsil ka noorte hulgas aktuaalsetel trendidel. Veebruaris, vahetult enne vabariigi aastapäeva, rääkis president Alar Karis Õhtulehe saates „Roosa reporter“, et tema kuulsat mulliteed veel proovinud pole. Noorte küsimusele, mis on tema lemmik boba, jäi president vastust otsides viivuks nõutuks. „Kui te mulle ütlete, mis see on, siis saan ma vastata, kas meeldib või ei meeldi. Näete, siin ongi meie vanusevahe, eksole,“ muheles president Karis.