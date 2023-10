INSPIREERIV TEEKOND! Bikiinifitnessitar ja ärinaine Liisa Hunt: ma pole alati olnud julge ja enesekindel – kümne aasta eest olin täiesti teine inimene

„Aastaid tagasi vaatasin Instagramist ilusaid ja edukaid ning mõtlesin, et mis neil viga enesekindel olla – nad on ju nii heas vormis. Toona ma ei mõelnud aga sellele, kuidas need inimesed nii kaugele on jõudnud. Mingil hetkel käis peas aga nii-öelda klõps ära. Tundsin, et tahan ka enda ellu midagi paremat,“ räägib bikiinifitnessitar ja ettevõtja Liisa Hunt (35), kelle teekond eneseteostuseni on nõudnud vankumatut järjepidavust ja eelkõige suurt tööd.