ÕL TV | Marjen Võsujalg: ma olen saanud vitsa ja seda asja eest

„Avaliku elu tegelastelt on tulnud palju pakkumisi, et manageeri nüüd mind, aga praegu on mul selline tunne, et parem müün üritusi või teen meediamajadele projekte,“ sõnab mänedžer Marjen Võsujalg, kelle koostöö seltskonnatäht Brigitte Susanne Hundiga lõppes suvel piraka skandaaliga. „Ma ei taha kohe uut valangut peale. Bändil või muusikul ei ole vaja draamat. Ta teeb oma muusikat ja tal on äge. Aga kui sa oled influencer, siis sa mingil määral elatud pidevast tähelepanust, mingist draamast.“