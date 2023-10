IGAPÄEVANE VÕITLUS! Räppar Beebilõusta endine kallim vaevles ränkade toitumishäirete käes: imestan siiamaani, et ellu jäin!

„Olen aastaid tahtnud sellel teemal rääkida. See on väga ebamugav, aga keegi peab ju seda tegema, kuna see on ülioluline. See on asi, mille käes nii paljud omaette vaevlevad ning arvavad, et neil on midagi viga. See teema on toitumishäired,“ tunnistab Ingrid oma Instagrami story'des.