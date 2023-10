HÜVA NÕU | Miks on eneseareng sama möödapääsmatu nagu hammaste pesemine või tervislikult toitumine?

Enesearengust, ka töökohal, räägitakse viimasel ajal palju. Aga mis see täpsemalt on? Coach ja koolitaja Maria Baydar selgitab, et eneseareng on eneseregulatsiooni protsess, mille käigus inimene jälgib, analüüsib ja juhib oma emotsioone, mõtteid ja käitumist, et saavutada emotsionaalset tasakaalu, rahuldustpakkuvamaid suhteid, edukamaid tulemusi ja rahu. Mida see endas siis hõlmab ja kuidas sellel teeonnal liikuda?