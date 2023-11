ÕL VIDEO | Sooja südamega noored peavad küülikute varjupaika: oleme leidnud kriitilises seisus loomi nii metsa jäetuna kui ka linnast auto alt

Eesti esimene küülikute varjupaik „Rõõmsad Hüpped“ loodi 2023. aasta alguses. Turvakodu asutajateks on kaks sooja südamega noort – Kati Sulp ja Martin Enn, kelle eesmärgiks on aidata kodu kaotanud loomi. Kati ja Martin pakuvad nende juurde jõudnud pikk-kõrvadele hoolt, tuge ja peavarju, kuid mitte ainult. Nad on võtnud oma südameasjaks ka teavitustöö ja jagavad hea meelega infot kõigile, kes soovivad rohkem teada küülikute rõõmsaks eluks vajalikest tingimustest.