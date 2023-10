KOOMIKUST PSÜHHIAATRIKS? Tõsielutäht Emmanuel Odeh plaanib hakata korraldama vestlusõhtuid depressiooni käes vaevelnud ja suitsiidsete inimestega

Emmanueli sõnul tuli ta sellise projekti mõttele nii enda kui ka ümbritsevate inimeste kogemustele mõeldes. „Mäletan, et tulin 15aastaselt Eestisse õnne otsima. Olin täiesti üksi võõras riigis, pole ühtegi tuttavat. Ma ei osanud keelt ega tundnud kohalikku kultuuri. Kuna olen usklik kristlane, ei tohigi ma depressiooni kukkuda, aga see oli minu jaoks ikka väga raske periood,“ meenutab Emmanuel keerulisi aegu. Alles hiljem sai ta aru, et pole ainuke, kes depressiooni all kannatab: saatus on noormeest kokku viinud paljudega, kes on kogenud väga tugevaid vaimse tervise probleeme ja kriise.