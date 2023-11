„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Heidy Tamme: „Olin viinaravil Paldiski maanteel koos Ülle Ullaga ja palun ärgem unustagem, et vahepeal ka Eesti rikkaim naine...“

Minu seekordseks külaliseks on laulja ja muusikapedagoog Heidy Tamme, sünninimega Heidy Laanemäe, kes tähistab tänavu nelja uhket tähtpäeva: 80. sünnipäeva, 60 lava-aastat, 40 aastat pedagoogitööd ja 20 aastat sotsiaalsfääris ehk poliitikas. „Mind on õnnistatud muusika ja laulmisega. Nii kaua teen, kui on veel kuulajaid. Ja täpselt nii kaua, kui mulle endale tundub, et tulen sellega toime,“ teatab särtsakas naine, kelle eluteele on veeretatud nii suuri kui väiksemaid kivikesi, millest on tulnud üle ronida.