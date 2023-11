„PUUDUTA MIND“ 298. SAADE | Merit Raju: „Neli aastat üksi olnuna tundsin, et nüüd aitab, ma ei taha enam tasulist puudutust!“

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud saate „Puuduta mind“ saatejuhid, vaimse heaolu strateeg Maria Baydar ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagim, kutsusid seekord külla püha armastuse eestkõnelajad Merit Raju ja Tauri Vahesaare. Nad on elavaks tõestuseks, et imeilus suhe on võimalik, vaja on vaid inspiratsiooni, tahet ja natukenegi oskusi, mida nad on lahkelt nõus ka teiega jagama.

Vaata saadet!