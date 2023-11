„PUUDUTA MIND“ 297. SAADE | Hobuste terapeut Raneli Ruul: jube raske on endale tunnistada, et sinu sees on osa, mis on „nõme“

Raneli oli õppinud natural horsemanship’i Itaalias ja talle meeldis Lusitano hobune – suur, suursugune, karakteriga. Ta otsustas, et uurib välja, kust see šamaan oma hingehobuse leidis ja läks Portugali. Ta jõudis talli, kus oli tema hobune Fidalgo. Tema boksi juurde jõudes ta lihtsalt nuttis – see on tema hobune!

Hobustega suhtlemine on maagiline ja võimas

Inimesed on istunud hobukarjadega ja vaadanud, kuidas nad omavahel suhtlevad – see ongi lihtsustatult hobulausumine.

Raneli selgitab, et hobustel on hierarhia. Hobused reageerivad kehakeelele ja energiale. Ta ütleb, et on väga maagiline ja võimas, kui inimene ja hobune saavad suhelda. Kuna hobused on nii tundlikud, õpetab see inimest kontrollima ka iseenda emotsioone.

Hobustega saab teha ka teraapiaid ja pühitsusi. Hobupühitsus iseenesest on Kristiina Raie loodud, kuid Raneli paneb sinna sisse kõik oma õpetused – tantsu, laulu, rännaku töö. Ta ütleb, et pühitsusi ei saa sõnadega kirjeldada. Rannas minnakse hobusega vette, roosiõied... see on maagiline kogemus.

„Puuduta mind“ saate külaline Ida Adele Raneli Ruul Foto : Martin Ahven

Oluline on ausus iseenda suhtes