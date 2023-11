LAIA MAAILMA KARJÄÄRI TEGEMA! Lastekodus kasvanud Andres: mäletan, et tahtsin kodus süüa, aga isal oli köögis vaid viin

Tihtipeale arvatakse, et lastekodus kasvanud noored satuvad kuritegelikule teele või ei saa edasises elus hakkama. Haapsalust pärit Andres Palade on aga vastupidine näide. Tema on oma elus ikka kas või nui neljaks oma eesmärkide suunas rühkinud ja tänaseks õige kaugele jõudnud. Seda sõna otseses mõttes.