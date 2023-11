Enda jaoks õige teraapia leidnud Ülle: „Mul ei olnud aega elu nautida, olin nagu automaatprogrammil.“

„Ärkasin hommikul üles ja tundsin, et ma ei saa enam oma käsi liigutada. Tekkisid paanikahood, lämbumistunne, tundsin, et õhku ei ole. Läksin EMOsse, analüüsid olid korras ja öeldi, et ma olen simulant. Sel ajal ei tuntud veel ärevushäiret,“ meenutab naine.