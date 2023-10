KES JA MIKS VASSIB? Brigita Anton tunnistab: jah, mu kuueaastane tütar tegi lasketiirus instruktoriga lasu. Laketiir eitab juhtunut

Brigita omab kehtivat relvaluba ja on aastaid käinud lasketiirus harjutamas. Ta arvab, et sportlik laskmine on hea väljakutse neile, kellele meeldivad kastist väljas tegevused. Temale annab oskuslik relva käsitsemine juurde aga tubli annuse enesekindlust, ka auru välja laskmiseks olevat lasketiir Brigita sõnul hea koht. Ta on varem Õhtulehele öelnud: „Olen käinud seal oma pingeid lahustamas ning mida ärritunum olen, seda paremas tasakaalus on kiirus ja täpsus.”