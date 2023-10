HÜVA NÕU | Rauasikutaja Gert Goršanov: päriselt õnnelik on see, kelle töö on tema hobi

Endine pro rammumees ja Tartus elav Gert Goršanov on spordiga tegelenud ajast, kui hakkas kõndima. Ta on tegelenud korvpalli, jalgpalli, judo, kiikingu, suusahüpete, maadluse ja poksiga. Nüüdseks on tema sportlikud unistused täidetud ja enim valmistab talle rõõmu see, kui saab aidata oma treenitavatel saavutada eesmärke. Kuidas laiskade motiveerimine siis täpsemalt käib?