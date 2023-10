„VII TA KOHE HAIGLASSE!“ Paris Hilton sai pärast beebifoto jagamist internetisõimu osaliseks

Foto Paris Hiltonist koos beebiga on saanud 22. oktoobriks 1,4 miljonit meeldimist ja selle all on 30500 kommentaari. Inimesed soovitavad multimiljonäril kohe lapsega arsti poole pöörduda ja panevad kommentaariumis beebile isegi ise diagnoose.

Ka küsivad õelad kommentaatorid superstaarilt, et kas ta on üldse oma last enne seda fotot kunagi ise süles hoidnud. On aga ka emasid, kes Parist toetavad ja tänavad, et ta Phoenixi pilti avalikkusega jagas.

Jaanuaris surrogaatema abil beebi saanud Paris Hiltoni ja tema abikaasa Carter Reumi poja täisnimi on Phoenix Barron Hilton Reum. Nime Phoenix valis Paris välja juba kümme aastat tagasi, otsides maakaardilt paiku, mis sobiksid tema tulevase lapse nimeks.