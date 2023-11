ÕL TV | Gameboy Tetris: „Mul on kurb tõdeda, et mu lastel on praegu teine isa ja ta on palju parem isa.“

„Mul on veider kuulata A-Rühma. Kellele need laulud on tehtud? Neil on täiesti teenage laulud, aga tüübid on juba soliidses vanuses. Mulle on see veider ja mina ei taha sellisesse olukorda sattuda,“ räägib Pavel Botšarov (37), kes hiljuti riputas varna Venelase-kuue, mida kandis kuus aastat ansamblis 5MIINUST. Nüüd saab ta täielikult keskenduda oma teisele projektile, Gameboy Tetrisele.

Vaata saadet!