ÕL VIDEO JA GALERII | TANTSU JA TRALLI! Retropeol lõbutsenud daamid: mehed jäid Pärnusse maha, neil pole retrosoont!

„Tunnen võib-olla hinges puudust 90ndatest,“ lausub neljavärvilises dressikomplektis Karmen, kes on ise 2003. aasta väljalase. Karmen tuli koos endavanuse sõbranna Helena ja 22aastase Denissiga Retrolandile kohale Rummust. Nende lemmikesineja on vaieldamatult Anne Veski. Ja nad pole loomulikult ainukesed. Lääne-Virumaalt pärit Brenda jaoks on tegemist elu esimese Anne kontserdiga ja ta on lausa lummatud.