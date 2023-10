ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Laura Kiisk kaasab videotesse ka 19 aastat noorema õe: ta on nii hea laps, tänu talle tahan kolmikuid!

„Lorena on nii hea laps lihtsalt! Tänu temale võiksin ise kunagi kolmikud ka saada. Ta lasi beebina mu emal ilusti öösiti magada ja on lihtsalt nii tubli,“ õhkab 20 000 jälgijaga tiktokker Laura Kiisk (24) oma pisikesest õest rääkides. Ema teade järjekordsest beebiootusest ei mõjunud aga Laurale viie aasta eest just eriti roosiliselt. Pigem torkas see roos teda okkaga otse südamesse.