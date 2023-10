Kristina Pärtelpoeg on jätkuvalt eksiga abielus: esmaspäeval annan avalduse sisse!

Kui vestlusõhtu publik sai teada, et Kristina on jätkuvalt abielus, kõlasid restoranis nii heakskiitvad kui ka laitvad kõminad. Mõni kuulaja ja ka vestlusõhtul Kristinaga mõtteid vahetanud Anu Saagim avaldasid arvamust, et naine peaks oma eksi Siimuga abielu jätkama. Kristina aga nii ei arvanud. „Ta teab, mis ta tegi, mina tean, mis ta tegi, ja abielu ei jätku. Minul on okei ja Siimul on ka okei.“