FOTOD | Elisa Kolk näitas hirmkallis korsetis uusi tisse: riided istuvad nüüd nii hästi!

Lauljatar ja suunamudija Elisa Kolk säras reede õhtul „Pahade tüdrukute“ vestlusõhtul 3000euroses Dolce&Gabbana korsetis ja teatas, et tema välimus on saanud uue lihvi – nimelt käis ta rindade suurendamise operatsioonil. See polnudki tema rubiinidega korseti maksumusest väga palju kallim.