Pidudel narko- ja alkoholijoobes inimesi abistav ööhaldjas Marit: levib ohtlik väärarusaam, et MDMA-st pole võimalik üledoosi saada

ET ÖÖELU OLEKS OHUTU: „Kui keegi päriselt plaanib mingit ainet tarvitada, siis on oluline erinevalt lehtedelt selle aine, koguste, manustamisviiside ja ohtude kohta erinevatelt lehtedelt infot leida. Telefoni tasub panna kirja juba ka narkoliini number. Ja tasub meeles pidada, et kõige ohutum viis narkotikume tarvitada on neid mitte tarvitada.“