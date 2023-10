GALERII | Kolm suurprojekti samal ajal mõjusid Liisi Eesmaale laastavalt: „Olen olnud pahuksis ka unerohtudega.“

Kõigest 32 tundi pärast Kuldnõela võitu Tallinna moenädalal esitles Liisi Eesmaa oma värsket voodipesu kollektsiooni. Et neile kahele projektile lisaks tegi Liisi kostüümid ka Vanemuise balletile „Tuhkvalge“, oli ta viljade lõikuse ajaks ise täiesti läbi. „Pool aastat ettevalmistusi on tekitanud ka suure unevõla, nii et hea meelega magaks end nüüd välja,“ unistab disainer.