ARMAS UUDIS! Helen Adamson saab peagi emaks: olen alati seda soovinud, aga ainult juhul, kui mul on turvaline ja kindel suhe, kuhu laps saada

„Siit ka põhjus, miks me saame oma esimese lapse alles nüüd, kolmekümnendate keskpaigas. Olles nüüdseks neli ja pool aastat suhtes olnud ja nähes, et suhe saab päriselt muutuda ajas paremaks, sügavamaks, lähedasemaks ning pakkuda tõelist hingerahu, tean: olen teinud väga õige valiku.“ ütleb Helen, et nende mõlema jaoks on lapse saamine olnud väga teadlik otsus.