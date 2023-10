LAHKUS LIIGA VARA! Marek Kalmuse õde: „Kui meie pilgud viimast korda kohtusid, teadsin, et oled asunud teele, mida meil kõigil tuleb kord käia.“

52aastane Marek sai saatusliku diagnoosi pärast Tartu ülikooli kliinikumis tehtud maksabiopsiat, kus selgus, et pahaloomuline kasvaja on juba neljandas ehk viimases staadiumis. Kuigi arstid olid öelnud, et tervenemine pole võimalik ja ta peaks juba ammu surnud olema, võitles Marek vapralt edasi.