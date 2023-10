Alec Baldwin võib siiski tapmissüüdistuse saada

Hutchins sai surmava tabamuse Baldwini käes olnud rekvisiitrelvast, millega filmistaar stseeni harjutas. New Mexico eriprokurörid ütlesid CNNile tehtud avalduses, et viimastel kuudel on lagedale tulnud uued faktid, mis näitavad, et Baldwin on Hutchinsi surma eest vastutav. Traagilises intsidendis sai kergemaid vigastusi ka „Rusti“ režissöör Joel Souza. New Mexico võimude teatel peab vandekohus lähikuudel otsustama, kas saata Baldwin kohtu alla või ei.