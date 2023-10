VIDEO | Selgeltnägija Merily Timmer kostitas catwalk’il kaasmodelli kuuma suudlusega

Merily Timmer on varasematel aastatel olnud Toivo Freemani abiliseks sõude ette valmistamisel. Ta sai kunstnikuga tuttavaks oma sõbranna Meriliisi kaudu, kes kinkis Merilyle ka Toivo tehtud jaki. „See on spetsiaalselt mulle tehtud, minu tööd kujutavate piltidega. Toivo stiil meeldib mulle väga, just nimelt see julgus öelda välja seda, mida paljud mõtlevad,“ räägib Merily vaimustunult.