TIPPSPORT JÕUAB SUURELE EKRAANILE: 2024. aasta sügisel peaks kinodesse jõudma film Anett Kontaveidist

Tennis on üks maailma armastatumaid spordialasid ning Anett Kontaveidi teekonnale tennisemaailma tippu on kaasa elanud väga paljud eestlased. Ta on tõestanud, et sihikindla töö ja pühendunud tugivõrgustiku toel võib saavutada mistahes eesmärke. Vähem näevad põnevil kaasaelajad aga seda, mis on sellise karjääri taga.