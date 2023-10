„PUUDUTA MIND“ ERISAADE | Maaväline olend Rohaan: „Peagi kolite Marsile ja teist saavad marslased. Mõned inimesed on hallide tulnukate poolt juba ära viidud.“

Rohaan elab emalaeval oma planeedi kohal ja täidab esimese kontakti spetsialisti tööülesandeid, avastades uusi planeete ja nende elanikke. Tema rahvas on planeedi Maa arengut jälginud miljoneid aastaid ja ta seletab meile, kes lõi inimrassi, miks, kuidas ja kes ehitasid püramiidid ning palju muud rabavat meie ajaloo kohta.

Näiteks seda, et meie, eestlased, oleme äravalitud rahvas ja räägime keelt, mis on pärit teiselt planeedilt. Rohaan purustab nii mõnedki meie vanad arusaamad ning avab elu uuest maagilisest vaatenurgast. Ta seletab lahti näiteks mõisted, nagu paralleelreaalsused, teadvus, aeg ja hing. Ta tuletab meile meelde, et me kõik loome oma reaalsust ise ja see on puhas füüsika.

Vaata saadet!