Esimest korda Tallinn Fashion Weeki külastanud Signe Riisalo: kõik oli minu jaoks nii huvitav

Eriliselt meeldis Signele Aldo Järvsoo kollektsioon. „Tema tundlik materjalide valik ning loomingu vormidesse mängimine tegid esitluse – vaatamata sellele, et värvivalik oli ju peaasjalikult tume – siiski väga põnevaks. Ja muidugi on mul hea meel, et sain Hõbenõela anda üle ehtekunstnik Julia Maria Künnapile, kelle looming on mind juba varem kõnetanud ja kelle puhul olen kindel, et nüüd esitletu muutub ajas klassikaks.“