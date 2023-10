VERESÜSTID, LINNUKAKAMASK: kuulsate naiste ilunipid ajavad judinad peale!

Hollywoodi kuldajastu sekspomm Mae West oli veendunud, et supervormis püsimiseks tuleb regulaarselt klistiiri teha. Tema kolleeg Joan Crawford puhastas silmi kaks korda päevas boorhappega, et need säraksid. Kuulsad naised on ilu ja tervise nimel kõikvõimalikke sõgedusi teinud - ja teevad veel nüüdki.