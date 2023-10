OOTAMATU PIHTIMUS! Britney Spears väidab, et Justin Timberlake survestas teda aborti tegema

Sel kuul avalikustatavas raamatus paljastab popikoon Britney Spears, et jäi suhtest Justin Timberlake'iga lapseootele. Viimane survestanud teda aga rasedust katkestama. Spears kirjutab oma raamatus: „Justin polnud mõistagi aga rasedusega rahul. Ta ütles, et me pole lapse saamiseks valmis – me olevat selleks liialt noored.“