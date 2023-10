ÕL VIDEO VESTLUSÕHTULT | Südamepõhjani solvunud Kristina Pärtelpoeg rääkis suu puhtaks: Brigitte hakkas mu suure armastusega käima. Tahtsin teda lüüa

Brigitte Susanne raamatu rubriigis „Minu skandaalid“ on esimesel kohal päris rajud väited Kristina kohta. „See oli esimene skandaal ja tüli mu elus, mis oli poolavalik, sest see toimus sotsiaalmeedias. Ma hakkasin suhtlema kutiga, kes Kristinale meeldis. Kutt ütles, et nende vahel pole midagi olnud. Kutt meeldis mulle ja mina talle – hakkasime suhtlema. Ootamatult armusime. Kristinale tegi see haiget. Mul on sellest väga kahju. Mõistan, et ta elas oma valu minu peal välja. Kristina tegi vastutasuks pildi pealkirjaga „Thinking of ways how to kill u“ („Mõtlen erinevatele viisidele, kuidas sind mõrvata“), kuhu lisas hashtag'i #käip***ipaula, lasi mind süstemaatiliselt klubidest välja visata, jooke peale visata ja tuli üks kord ka ise kallale,“ kirjutab Brigitte.