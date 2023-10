„HEA TÜDRUK“ PODCAST | Anu Saagim: soomlastel on mingi eriskummaline fetiš – austrite kõrvale lutsutatakse kauni naise varbaid

37aastaselt emaks saanud Anu andis lapse nunnutamise üle oma emale. Seetõttu on teda nii siin- kui sealpool lahte ka rongaemaks tituleeritud, kurjemad tädid tegid suisa petitsiooni, et taoliselt lehtsabalt tuleks üldse laps ära võtta. Ometi on Anu veendunud, et tema pojal oli õnnelik lapsepõlv.