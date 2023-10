Rootsi kuninga väidetava eksarmukese pihtimus: „Mu elu on läbi.“

58aastane Camilla tõdeb Rootsi telekanali SVT uues dokfilmis „La Camilla – från gata till glamour, tur och retur“ (tõlkes umbes: „La Camilla - tänavalt glamuursesse ellu ja tagasi“), et tema elu on läbi. Elujõud on hääbunud, ta on puruvaene, pereta ja tööta. „Ma ei taha öelda, et mul pole millegi nimel elada, aga mõnes mõttes on see nii,“ vahendab Aftonbladet 1990. aastate poptähe intervjuud. „Mul pole lapsi, peret ega tööd. Mida ma peaksin tegema? Linde toitma?“