Kohus keelas Brigitte Susanne Hundil raamatumüügi ja reklaamimise

Delfi Meedia AS ehk hageja esitas 13. oktoobril Harju maakohtule avalduse hagi tagamiseks enne hagi esitamist. Hagi tagamise taotluses palus Delfi Meedia AS kohtult kohustada Brigitte Susanne Hunti (BSH) ja BSH OÜ-d lõpetama Delfi Meedia AS-ile kuuluvate fotode levitamise raamatus. Samuti esitati kohtule taotlus kohustada Brigitte Susanne Hunti mitte korraldama raamatu reklaamüritusi, kus on võimalik viidatud raamatut osta või sellega tutvuda, kui raamatust pole eemaldatud kõnealuseid fotosid.