Kristi Loigo südantlõhestav järelehüüe kallile abikaasale: „Mida ma nüüd teen?“

Kristi (end. Nilov) ja Jan Loigo abiellusid 2019. aasta 10. mail. Abiellumise kuupäeval oli nende jaoks eriline tähendus – 10. mai oli traagilises autoõnnetuses hukkunud „Kodutunde“ saatejuhi Signe Lahteina sünnipäev. „Nüüd saab sellest meile alatiseks tähtis päev, ühel ja teisel moel,“ sõnas Kristi ja lisas, et kuupäeva valis siiski Jan. „Küsisin Signe abikaasalt, kas mu abiellumine Signe sünnipäeval on ebaeetiline, ja ta ütles, et kindlasti mitte,“ rääkis naine toona, et tahtis pulmakuupäeva valides ühtlasi ka kalli sõbranna elatud ilusat elu tähistada. „Kui olukord oleks vastupidine ja Signe abielluks minu sünnipäeval, oleksin ma väga õnnelik!“

Paar sai tuttavaks ühiste tuttavate korraldatud üritusel, misjärel Jan Kristiga Facebookis ühendust otsis. Jan ja Kristi kihlusid 2018. aasta 17. oktoobril. „Õige kaaslase otsinguid on olnud igasuguseid ja ringi olen ikka vaadanud, aga mingil ajal, kui kõigest nii väsisin, otsustasin, et ei tee ühtki allahindlust. Et jääb nii, et see mees, kellega hakkan uuesti koos elama, peab mulle meeldima täielikult, või jään pigem üksi. Ja siis ta tuli – minu jaoks täiuslik mees, ja jäi esimesest päevast kohe minu juurde ja on siiani,“ jagas Kristi toona Kroonikale.