VIIMAKS ÕNN TEESKLEJA ÕUEL! Häälesaates rahvast ninapidi vedanud värske abielunaine Hanna sõidab võiduraha eest mesinädalatele

„Saatesse tulemine oli minu täielik vaba valik ja soov. Olen kõiki hooaegu ja episoode vaadanud, kaasa elanud ja tihti mõelnud, et kuidas see melu valmib ja kui palju tööd sinna ikkagi pannakse,” jutustab Hanna. Naine ei salga, et lisaks uudishimule oli temas ka paras ports võidujanu. „Muidugi ei saanud eirata fakti, et võidu korral lahkun saatest ju suure summaga ning seegi motiveeris saatesse kandideerima. Iga pisemgi summa on alati abiks.“