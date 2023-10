TÕELINE HARULDUS! Tätoveerija, kel pole ainsamatki tätoveeringut: iseenda ihul ma kätt harjutanud pole – armastan end selleks liialt palju

„Klientide esimene küsimus mulle on alati, et miks mul endal tätoveeringuid pole. Kord küsis üks naine minult sama asja. Tegin nalja ja vastasin, et tätoveeringud on mul pükste all peidus. Mõtlesin, et sellega teema siis lõpeb. Tema nõudis aga, et ma püksid jalast võtaksin ja demonstreeriks,“ naerab mainekas tätoveerimiskunstnik Roman Warwink (38).