GALERII | KA PUBLIK EI TOHI IGAVALT RIIETUDA! Tallinn Fashion Weeki andunud fänn valmistab oma tuhandeid eurosid maksvaid kostüüme ette pool aastat!

Mari-Liis Meremaa teenib oma Tallinna moenädala kostüümiparaadiga alati palju imetlevaid pilke ning on sattunud ka kõige erilisemate riietujate edetabelisse. „See on natuke nagu hasart, et panna kokku mingi tervik, mis pakuks teistele inspiratsiooni,“ sõnab ta. Õhtulehe lugejatel on võimalik esimeste seas näha, millega fashionista seekord üllatab.