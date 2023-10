EDASI TÄHTEDE POOLE! Staarisaatest välja langenud Rute Trochynskyi isa Ruslan: ta üritas olla viimases saates popartist, kuid enda unikaalsust ei tohi kaotada

„Tema hääl, vibraato, karisma, temperament – poleks tohtinud kõike seda tagaplaanile panna, sest keegi ütles, et see on too much (liiga palju – ingl. k). Viimases saates tahtiski Rute olla popartist Eesti formaadis. Ta tahtis näidata, et suudab ka selline olla,“ räägib „Eesti otsib superstaari“ esimesest finaalsaatest välja langenud Rute Trochynskyi isa Ruslan.