Suri USA teletäht Suzanne Somers

„Suzanne Somers suikus 15. oktoobri esimestel tundidel rahulikult igavesele unele,“ teatatakse telesarjadest „Three's Company“ ja „Step by Step“ tuntud Somersi Instagrami-kontol. 1977. aastal sõlmitud abielust ettevõtja Alan Hameliga (87) on Somersil 57aastane poeg Bruce ja kaks kasulast, lisaks kuus lapselast.

2000. aastal oli näitlejannal diagnoositud agressiivne rinnavähivorm. Tänavu juulis teatas ta sotsiaalmeedias, et haigus on jälle tagasi.

„Nagu te teate, oli mul kakskümmend aastat tagasi rinnavähk ja see vupsab aeg-ajalt jälle välja ja ma materdan ta maha.“ Näitlejanna ütles, et on kasutanud vähi seljatamiseks parimaid alternatiiv- ja tavaravi meetodeid. „See pole minu jaoks midagi uut,“ lohutas ta fänne. „Ma oskan lahinguvarustust selga panna ja ma olen võitleja.“