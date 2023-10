HÜVA NÕU | Inimesed mäletavad sageli muusikaga seotud hetki ja sündmusi terve elu, need salvestuvad mällu ja teevad imesid

DJ Romily, kes astub sel sügisel üles Rõõmufestivalil Teras Beach sisehallis, et halli novembrisse rõõmu tuua, ütleb, et muusika võimaldab inimestel väljendada oma emotsioone, olgu need siis rõõm, kurbus, armastus, õnn või valu, ning avab ukse loovusele. See annab võimaluse jagada ja töödelda keerulisi tundeid ning tuua ellu rohkem kergust ja rõõmu. Lisaks on muusika ka ühendav jõud. Ta usub, et muusika koos nautimine on suurepärane viis uute sõprussuhete loomiseks ja olemasolevate sidemete süvendamiseks. See toob inimesed kokku, luues ühise keele ja jagades muusika võlu. Kes on DJ Romily ja mida ta meile õpetada püüab?