Ooperiprimadonna Helen Lokuta: püüan inimesena pahelistest rollidest distantseeruda, see on mu enda vaimsele tervisele kasulik

Vaimse tervise kuu raames alguse saanud kontsert-mõtiskluste sarjas „7 surmapattu psühholoogias ja kunstiklassikas“ on kandev roll Estonia ooperisolistil Helen Lokutal. Uurisime sügavalt usklikult lauljannalt, kas ta ise on pattu langenud ning kas paheliste lavarollide mängimine on olnud tema jaoks keeruline.