KÜMME JÄRJESTIKUST SAATEVÕITU! Mälumängur Reili Tamm: ennast telerist vaadata oli esialgu jube piinlik, hiljem harjusin ära

Huvi mälumängu vastu on Reiliga kaasas käinud juba pikemat aega. Esialgu sõpradega ajaviiteks erinevaid lauamänge mängides. Lisaks on mõnel tuttaval tavaks oma pidudel teha viktoriine. „Kui kuulsime aga, et Viimsis hakatakse korraldama mälumängu turniiri, panime end sõpradega kirja, et näha, mida see endast kujutab. Ja hakkas meeldima,“ lisab ta.