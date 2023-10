Haigus ei halastanud: suri kulturist Marek Kalmus

Marek Kalmuse lähedased jagavad sotsiaalmeedias: „Head Mareki sõbrad ja toetajad. Meie kallis Marek lahkus tänasel tuulisel ööl meie seast. Ta oli tugev, võitles vapralt ja uskus viimse hetkeni, et tuleb sellest kõigest võitjana välja. Kuid temagi oli siiski inimene ja väsis viimaks pikast pingutusest. „Never give up, never stop“ (ära iial anna alla, ära peatu – eesti keeles) selle mõtte järgi elas Marek oma elu. Seda soovitaks ta kõigile ka praegu. Aitäh kõigile, kes mõtetes ja soovides tema ning meiega olnud.“